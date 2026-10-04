Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

KICKER: Alman spor gazetesi, Türkiye’nin yaptığı geniş çaplı rotasyonun ardından maça kötü başladığını belirtti. Kevin De Bruyne’nin 10. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Belçika’nın öne geçtiği hatırlatıldı. Bu golün, deneyimli oyuncunun 127. milli maçındaki 39. golü olduğu kaydedildi. Türkiye’nin ilk golün ardından oyuna dahil olduğu ve özellikle Arda Güler’in etkili performansıyla reaksiyon gösterdiği vurgulandı. Arda’nın iki tehlikeli şutunda kaleci Lammens’ı geçemediği, Merih Demiral’ın kafa vuruşunda ise Belçikalı file bekçisinin başarılı olduğu belirtildi.