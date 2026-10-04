Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1’in üçüncü haftasında Belçika deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Kevin De Bruyne’nin iki, Romelu Lukaku’nun ise bir gol kaydettiği mücadelede sahadan 3-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, Avrupa basınının gündemine oturdu.
İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya’nın önde gelen spor gazeteleri, Türkiye’nin sahadaki etkisiz performansını manşetlerine taşırken, milli futbolcu Arda Güler’in ortaya koyduğu performans da değerlendirmelerde öne çıktı.
Belçika karşısında alınan farklı mağlubiyet, Avrupa spor medyasında geniş yer buldu. Farklı ülkelerden gazeteler, A Milli Takım’ın oyun anlayışını ve karşılaşma boyunca yaşadığı sorunları mercek altına aldı.
Türkiye’nin son dönemdeki kötü gidişatına dikkat çeken yorumlarda, ay-yıldızlı ekibin beklentilerin uzağında kaldığı vurgulandı. Belçika’nın etkili futbolu ve skor üstünlüğünü rahat şekilde koruması da değerlendirmelerde ön plana çıktı.
MARCA: Türkiye’nin yaşadığı karmaşanın ortasında Arda Güler’in sorumluluk almaya çalıştığı belirtildi. En tehlikeli pozisyonların Arda’nın ayağından çıktığı ancak genç yıldızın kaleci Lammens’ı geçemediği vurgulandı. Güler’in bazı pozisyonlarda fazla bireysel davrandığı ifade edilirken, Türkiye’nin elindeki fark yaratabilecek en önemli oyuncunun da o olduğu kaydedildi.
BILD: Alman gazetesi, Türkiye’nin Uluslar Ligi’nde üç maç sonunda puan alamadığını ve Belçika’ya da 3-0 yenildiğini yazdı. Dünya Kupası’nda yaşanan hayal kırıklığının ardından Fransa’ya 1-0, İtalya’ya ise 4-1 mağlup olan Milliler’de eleştirilerin teknik direktör Vincenzo Montella üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Son altı maçta alınan beş mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam üzerindeki baskının giderek arttığı ifade edildi.
MUNDO DEPORTIVO: Belçika’nın Kevin De Bruyne’nin iki golü ve Romelu Lukaku’nun bir golüyle Türkiye’yi 3-0 mağlup ettiği hatırlatıldı. Bu sonucun ardından A Milli Takım’ın Uluslar Ligi A Ligi’ndeki yerini koruma şansının ciddi şekilde tehlikeye girdiği belirtildi.
KICKER: Alman spor gazetesi, Türkiye’nin yaptığı geniş çaplı rotasyonun ardından maça kötü başladığını belirtti. Kevin De Bruyne’nin 10. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Belçika’nın öne geçtiği hatırlatıldı. Bu golün, deneyimli oyuncunun 127. milli maçındaki 39. golü olduğu kaydedildi. Türkiye’nin ilk golün ardından oyuna dahil olduğu ve özellikle Arda Güler’in etkili performansıyla reaksiyon gösterdiği vurgulandı. Arda’nın iki tehlikeli şutunda kaleci Lammens’ı geçemediği, Merih Demiral’ın kafa vuruşunda ise Belçikalı file bekçisinin başarılı olduğu belirtildi.
L'EQUIPE: 35 yaşındaki Kevin De Bruyne’nin, Türkiye karşısında attığı iki golle kendisi hakkındaki soru işaretlerine sahada cevap verdiği yazıldı. Belçika’nın Fransa karşılaşması öncesinde öz güven kazandığı belirtilirken, Türkiye’nin teknik açıdan yaşadığı sorunlara ve pozisyonları değerlendirme konusundaki yetersizliğine dikkat çekildi. Haberde, Arda Güler’in 27. dakikadaki şutunda kaleyi bulamadığı, Merih Demiral’ın ise 43. dakikada kaleye yalnızca üç metre uzaklıktan topu auta gönderdiği vurgulandı. Dünya Kupası’nda grup aşamasında elenen ve Uluslar Ligi’nde üst üste kötü sonuçlar alan Türkiye’nin yaşadığı sorunların bu pozisyonlarda açıkça görüldüğü ifade edildi.
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