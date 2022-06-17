Şampiyonada, kategorilere göre mücadele eden milli sporcular şöyle:

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 37 ülkeden 437 sporcu madalya için mücadele ediyor.

Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başladı

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