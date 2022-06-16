Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor

Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası yarın başlayacak.

Uluslararası Eskrim Federasyonu ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona öncesi, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatro'da basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, burada yaptığı konuşmada, 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nda, 37 ülkeden 437 sporcunun madalya için mücadele edeceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan şampiyonayı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Atalı,

uluslararası delegasyon ve basın mensuplarıyla birlikte binin üzerinde misafire ev sahipliği yapacaklarını vurguladı.

Atalı, şunları kaydetti:

"Milli takım olarak şampiyonada 12 kadın, 12 erkek sporcumuz ve 6 takım ile madalya mücadelesi vereceğiz. Türkiye olarak son yıllarda uluslararası müsabakalarda yükselen bir sportif başarı grafiğimiz var. Geçtiğimiz aylarda ev sahipliğini yaptığımız Eskrim Dünya Kupası'nın ardından, Avrupa Şampiyonası ile bu grafiği organizasyon anlamında da uluslararası arenada yukarılara taşıyarak, eskrim farkındalığının ülkemizde arttırılması en büyük önceliklerimizden biridir."

Avrupa Konfederasyonu Genel Sekreteri Nikolay Mateev de Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu, organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını aktardı.

Basın toplantısına, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, milli sporcular Nisa Nur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ da katıldı. Milli sporcular Nilgün Gör ve Begüm Alkaya da gösteri sundu.