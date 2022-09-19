"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği Kayseri'de düzenlendi

KAYSERİ (AA) - "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen bisiklet sürüşü ve yürüyüş etkinliğine Kayseri ev sahipliği yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun desteğiyle gerçekleşen etkinliklerin 4. günü, Kayseri Büyükşehir Belediye binası önünden yürüyüş ve bisiklet sürüşüyle başladı.

Katılımcılar Avrupa Hareketlilik Haftası temasına uygun olarak giydirilen tramvayı kullanarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım sağladı ve buradaki stantları ziyaret etti.

Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve gönüllüler katıldı.

- "İşe bisikletle ve yürüyerek gitmeyi de hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"

Kaymakcı, bu yıl yapılan etkinliklerde şehir içi yaşamında ulaşımdaki bağlantı yollarını ön plana çıkardıklarını söyledi.

Bisiklet, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının kullanımına dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Kaymakcı, "İşe bisikletle ve yürüyerek gidip gelmeyi hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bu kültürü Kayseri'nin ötesinde tüm Türkiye'de benimsetmemiz çok önemli." dedi.

Avrupa'daki bisiklet kullanımı oranlarına henüz yakın olunmadığına işaret eden Kaymakcı, hem daha hareketli bir yaşam hem de artan enerji fiyatları için bisiklet ve toplum ulaşımın önemine işaret etti.

- "AB olarak bu yüzyılın ortası itibariyle karbon nötr olmaya söze verdik"

Landrut, bulundukları alana tramvayla gelmelerinin hareket etme şekillerinin değişmesi yönünde bir sembol olduğunu kaydetti.

Herkesin iklim değişikliğinin etkilerini hissettiğini belirten Landrut, bu konuda olumlu adımlar atmak için öncelikle karbon emisyonu miktarının azaltılması gerektiğini söyledi.

Landrut, "Biz de bu noktada AB olarak bu yüzyılın ortası itibarıyla karbon nötr olmaya söz verdik. Dolayısıyla bu konu, büyük sınama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da şehirlerinde bisiklet kullanımı ve toplu taşıma kullanımı teşvik ettiklerini vurgulayarak, amaçlarının şehirlerini çevrecilik yönünden dünya standartları üzerine çıkarmak olduğu ifade etti.

Etkinliğin sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek makamında ziyaret edildi.

- "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri

Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık yaratmak için her yıl 16-22 Eylül'de birçok ülkede "Avrupa Hareketlilik Haftası" olarak kutlanıyor.

En fazla belediye katılımının Türkiye'den olduğuna dikkat çekilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki sloganı "Çeşitlendir ve Devam Et", teması ise "Şehrini Kucakla" olarak belirlendi.