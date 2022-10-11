Avrupa şampiyonu Bocce Kadın Genç Milli Takımı'nın sporcuları Samsun'da çiçeklerle karşılandı

Avrupa şampiyonu Bocce Kadın Genç Milli Takımı'nın sporcuları, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler (Kadın-Erkek) Petank Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 13-8 yenerek altın madalyayı kazanan Genç Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli takımdaki 4 sporcudan Alaçamsporlu Rabianur Uzunay, Demet Şahin, Büşra Nur Uzun ile tamamı Alaçamsporlu olan ve Milletler Kupası Avrupa 3.'lüğü elde eden Ümit Milli Takımı'ndaki Aylin Emir, Selma Kalanç, Gülcan Gündoğdu, Fatmanur Alçin Samsun'a döndü.

Başarılı sporcuları ve antrenör Gökhan Bozdemir'i Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Şube Müdürü Olgay İnci ile Alaçam Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan çiçeklerle karşılayarak tebrik etti.

Milli takım sporcuları, maddi manevi desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.