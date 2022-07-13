KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarafından gerçekleştirilen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" festivali başladı.

Kayseri'de 13-31 Temmuz'da farklı ülkelerden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar için kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği festivalin açılışı Kayseri Kalesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin 2010 yılında kurulduğunu ve 12 yıldır yurt dışında yaşayan vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Türkiye'den Avrupa'ya giderek orada fabrikalarda çalışan, alnının akıyla emekli olan veya hala çalışan insanların çocuklarının YTB'de görev aldığını belirten Eren, "Nerede bir vatandaşımız varsa oradayız' mottosuyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz. Almanya'da 3 buçuk milyon, Fransa'da 700 bin, Belçika'da 350 bin, Avusturya'da 350-400 bin arası Avrupa'nın tamamında 5 milyon ve tüm dünyada 7 milyonluk bir Türk diasporasından bahsediyoruz. Biz tarihin hiçbir döneminde kıta Avrupası'nda bu kadar çok Türk ve Müslüman'ın yaşadığını görmedik, bilmiyoruz." dedi.

Tüm bu rakamlara bakıldığında çok önemli bir zaman diliminden geçildiğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Avrupa'da bizim insanımızın 60 yıla varan bir başarı hikayesi var. Türkiye'deyken daha kendi yaşadığı şehrin merkezini görmeden köyünden Avrupa'ya gidip dilini, kültürünü bilmeden oralarda başarılı olmuş büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Fedakarlıklarıyla, cefakarlıklarıyla bu ülkelerde kalıcı olduklarını görüyoruz. Birinci neslimize çok teşekkür ediyoruz. 1960'lı yıllarda Avrupa'ya giden birinci neslimiz sayesinde Avrupa'da bugün 5 milyon Türk nüfusundan bahsediyoruz. Vatandaşlarımız yoğun yaşadığı ülkelerdeki STK, cami dernekleri, eğitim kültür derneklerine proje desteği vererek onlara yardımcı oluyoruz. Türkçenin yaygınlaştırılması, Türk kültürünün yaşatılmasıyla alakalı projelerimiz var.

- "Geçen sene Türkler Avrupa'da 400'e yakın saldırıya maruz kaldı"

Eren, son yıllarda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşların ırkçı saldırılara uğradığını belirtti.

YTB olarak bu saldırılara maruz kalan vatandaşların her zaman yanında olduklarını anlatan Eren, "Irkçı saldırılara maruz kalan vatandaşlarımıza bireysel destek veriyoruz. Sırf geçen sene Türkler Avrupa'da 400'e yakın saldırıya maruz kaldı. Onları raporluyoruz ve uluslararası kurumlara gönderiyoruz. Bunları mahkemeye vermek isteyen vatandaşlarımıza bireysel ve kurumsal hukuk hizmeti veriyoruz. Yurt dışında daha önce Türkiye'yi hiç görmemiş gençlerimizi Türkiye'ye getiriyoruz. Sadece 2019 senesinde Avrupa'dan 5 bin gencimizi getirdik." diye konuştu.

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaptı.

Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki programa Kayseri ve çevre illerden gelen gurbetçi vatandaşlar da katılım sağladı.

Buradaki törenin ardından festival Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserle devam etti.

Sanatçılar Nuri Savruk ve Eypio'nun sahne aldığı konserde vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Festival yarın sanatçılar Gamze İleri ve Akın'ın konserleri ile çeşitli etkinliklerle devam edecek.