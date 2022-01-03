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Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler

03.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü 30 yaşındaki Saadet Aişeoğlu tarafından başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek veren Belçika ve Hollanda'dan gelen bir grup gurbetçi, kentte gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Saadet Aişeoğlu'nun Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak yürüttüğü kampanyaya, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) Belçika ve Hollanda temsilcilikleri ile Adil Paylaşım Derneği 110 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Bağışlar dolayısıyla kentin Yedikuyu, Akçahisar, Mustafacık ve Osmanbey Mahallesi kırsallarındaki orman arazilerinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Belçika İHH adına Nedim Şenol, Hollanda İHH adına Hüseyin Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri, Adil Paylaşım Derneği adına Murat Kurt ve Metin Bayrak ile bir grup gurbetçi, çeşitli okullardan öğrenciler ve Harran Üniversitesinden akademisyenler katıldı.

Milletvekili Cevheri, etkinlikte, anlamlı bir kampanyaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem Saadet Aişeoğlu'na hem de Avrupa'daki bağışçı gurbetçilere teşekkür etti.

- Gurbetçiler mutlu oldu

Gurbetçi grup adına konuşan Murat Kurt da kampanyadaki emek ve çabalarından dolayı Aişeoğlu'na teşekkür ederek, "Okullardaki öğrencilerimizle zeytin, badem, meşe ve çam fidanları diktik. Hep birlikte çok güzel bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutluyuz. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. İnşallah burada orman alanlarının çoğalmasına vesile olacağız." dedi.

Saadet Aişeoğlu ise 63 bin fidan hedefiyle başlattığı kampanyanın 200 bin fidana ulaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, benzer çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam ettirmek istediğini kaydetti.

Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler

Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

Şanlıurfalı doğa gönüllüsü genç 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı

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