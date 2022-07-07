Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesini protesto eden meslektaşları, Bakırköy Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

Öldürülen Servet Bakırtaş'ın kızı Elif Bakırtaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup avukat, Bakırköy Adliyesi'nde bir araya geldi.

Adliye bahçesinde toplanan grup adına açıklama yapan Sağkan, acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek "Dün bir meslektaşımızı sadece ve sadece işini yaptığı için müvekkiliyle katlettiler. Dün Konya'da bir doktoru sadece ve sadece işini yaptığı için katlettiler. Bunları artık bireysel münferit olaylar olarak göremeyiz. Burada arkasında yatan sebepleri konuşmak, bilmek, irdelemek ve ortadan kaldırmak hepimizin boynunun borcudur." şeklinde konuştu.

Avukatların yaşam haklarına yönelik saldırıların çözülmesi için etkili politikaların hayata geçirilmesi için yetkilileri uyardıklarını aktaran Sağkan, bu durumun çözülmemesi halinde Türkiye'deki 170 bin avukatın örgütlü güçleri olan barolarla birlikte eylemsel tavra geçeceğini belirtti.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu da "Avukatın rolünü ve yaptıkları işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla ilkelliktir." dedi.

Durakoğlu, "şehit" olarak yaşatacaklarını ifade ettiği Bakırtaş'ın ailesine başsağlığı dilediğinde bulundu.

Bakırtaş'ın iş ortağı avukat Tuğçe Karadağ da iki ay sonra kızının cübbesini giydirecek olan 8 yıllık ortağını kaybettiği için özgün olduğunu belirterek hukuk camiasının önemli bir değerini, bir hiç uğruna yitirdiğini söyledi.

- Durakoğlu'na CMK kapsamında avukat ataması tepkisi

Konuşmaların ardından tekrar söz alan Durakoğlu, bugün ve yarın duruşmaları boykot ettiklerini söyledi.

Bu sırada da bir grup avukat da "CMK boykot" sloganı attı.

Gruptaki avukatların bazıları da meslektaşlarını öldüren şüpheliye CMK kapsamında avukat ataması yapılmaması gerektiğini ifade ederek tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine bazı avukatlarla Durakoğlu arasında sözlü tartışma yaşandı.