Ayakkabı sektörü 2021 ihracat hedefine yaklaştı

BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, sektörün 2021 yılı ihracat hedefi olan 1 milyar dolar seviyesine yaklaştıklarını söyledi.

Bursa'da devam eden 5. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'na katılan Aydan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yıl mayıs ayına kadar sıkıntı yaşayan sektörün, daha sonra rahatlamaya başladığını belirtti.

Türk ayakkabı sektörünün Avrupa vizyonuna sahip olduğunu vurgulayan Aydan, "İyi ve kaliteli ayakkabı üretiyoruz. Üretimimiz, konumumuz çok iyi. Üreticiler ciddi anlamda ihracat yapıyor." dedi.

İstanbul'da yaklaşık 2,5 ay önce gerçekleştirilen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na yurt dışından oldukça fazla alıcının katıldığını aktaran Aydan, 4 gün boyunca siparişlerin alındığını, hem üretici hem sektörün yüzünün güldüğünü ifade etti.

Yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını kaydeden Aydan, şöyle konuştu:

"Ayakkabı sektörünün önü açık. Ciddi anlamda üretim ve ihracat var. İhracatımız 1 milyar dolarlara yaklaştı. Pandemi olmasaydı bu rakamlar çok daha yüksek olacaktı ama buna rağmen yine iyi bir yerdeyiz. Gaziantep, Amerika'dan sipariş alıyor. Bu, şimdiye kadar görülmemiş bir olay. Bütün sektörün, özellikle küçük esnaftan başlayarak büyük sanayicilerinin hepsinin ihracata yönelmesinden yanayım. Rusya başta olmak üzere Irak, Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa'nın bütün ülkelerine ayakkabı gönderiyoruz. Almanya, İspanya, İtalya'ya bile ürün gönderiyoruz. Almanya, Ukrayna'dan çok fazla alıcı var. Ayakkabı kalitesini çok yükselttik. Ayakkabıda İtalya markaydı. Bizim o markaları yakalayıp geçen üreticilerimiz var. Böyle çalışmaya, üretmeye devam edersek Avrupa'da bir numara oluruz."

- "Amaç, dünyanın her köşesinde Türk mührünün vurulduğu ayakkabılar"

Ayakkabı moda ve tasarımına değinen Aydan, sektörde gençlerin hem eğitimli hem de vizyonlarının çok geniş olduğunu, çok güzel modeller çıkarttıklarını anlattı.

Okumuş, üniversiteyi bitirmiş, babadan oğula geleneğiyle sektöre dönmüş, vizyonu çok geniş üreticilerin bulunduğunu dile getiren Aydan, "Ciddi modeller üretmeye başladılar. Bu vizyon gençlerin vizyonu. Daha da ileriye gideceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aydan, sektörde usta-çırak ilişkisinin neredeyse bittiğini savunarak, alttan yetişenler gelmediğini, ayakkabı üretimine yönelik meslek liselerinin bu anlamda açığı kapattığını aktardı.

"Amacımız, kaliteli ayakkabı, malzeme ve dünyanın her köşesinde Türk mührünün vurulduğu ayakkabılar üretmek." diyen Aydan, Türk ayakkabısını dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.

Ahmet Aydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekstil sektörünün ihracatı 24 milyarlar dolarlarda. Biz 1 milyar dolarları konuşuyoruz. Yeterli değil. Bizim en az onun yarısını yakalamamız lazım. Yakalamak için de ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. İhracata bu kadar destek veren bir hükümet varken bunu neden yapmayalım? Biz bunun önünü açacak bir kuruluşuz. Gelin, bağlantılarınızı kuralım, ihracat yapalım. İhracat yapan bir firmanın uzun süre yaşama şansı var. Dünyadaki bütün ülkeler, bizim pazarımız olmalı. Amerika'nın Gaziantep'e geleceğini düşünmezdik ama geldi. Ülkelerde pazarı nasıl ilerleteceğimizin çalışmalarını yapıyoruz."

Maliyetlerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını bildiren Aydan, "Maliyetler, ayakkabı üreticisine bu da tüketiciye yansıyor. Yansımaması için geçen haftalarda sektörün yan sanayicisi, üreticisiyle bir toplantı yaptık. Buna bir çözüm bulacağız. Her gün rakam yükselmez, artmaz." ifadesini kullandı.