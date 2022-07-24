YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

24.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu devam ediyor.

Müze olarak 86 yıl hizmet vermesinin ardından kılınan ilk cuma namazıyla 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, iki yıllık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

Açılışının ikinci yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam eden Ayasofya, İstanbul'a gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soluyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ziyaretçilerden Türkan Çakır, caminin beklediğinden daha kalabalık olduğunu söyledi.

Ankara'dan geldiği için çok sevindiğini belirten Çakır, "İçerisi değişik bir atmosfer. Ziyaretimiz böyle bir güne denk geldiği için çok mutluyuz. İlk defa geldim. Maneviyatı çok güzel. Anlatılmaz ancak yaşanır. Gerek turist gerek yerli ziyaretçilerden oluşan aşırı kalabalık var. Herkes hücum etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

- "Her zaman gelmek isterim"

İzmir'den gelen Döndü Gezgin de çok duygulandığını dile getirerek, "Sanki Hacca gitmiş gibi oldum. İnan ki o kadar duygulandım ki. Bir de her ülkeden, her ırktan insanlar vardı. Bambaşka bir duyguydu. Çok güzeldi. Her zaman da gelmek isterim. Çok kalabalıktı. Korktum maskeyi çıkaramadım. Türkiye'mizin her tarafı güzel ama böyle yerleri gezmek görmek daha güzel." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Emine Özcan ise işi nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde huzur bulduğunu söyledi.

Hatice Sivaz, İzmir'den geldiğini ve ilk kez olması sebebiyle tarif edilemeyen duygular yaşadığını ifade etti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk defa geldiğini belirten Mehmet Alan ise, "Hayırlı olsun dünyaya. Mimarisi çok güzel. Olağanüstü bir yapısı var. Büyülendim. Çok güzel bir kalabalık var. Hem serinliği hem de mimarisi gerçekten içeri girdiği zaman büyülüyor insanı." dedi.

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ibadet

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:36
Yatsı
22:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Pazar

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.