Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirildi, mal varlıklarına el konuldu.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

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