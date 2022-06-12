YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

12.06.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli 5 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 7'si kadın 15 şüpheli yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Manisa ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanarak gözaltına alınan U.K, B.S, M.P, Ç.I, K.Ç, İ.Y, O.Ç.Ö, Ç.Ş, H.C, E.Ç, N.K, İ.B, A.Ç, K.K. ve E.B. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirildi, mal varlıklarına el konuldu.

Olayla ilgili 69 kişinin mağdur edildiği bildirildi.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:18
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.