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  4. Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

28.09.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında geri itilen 96 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 24 göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi Tavşan Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve kendi imkanlarıyla Tavşan Adası'na sığınan 27 düzensiz göçmen ile lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

- 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Didim ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler olayla ilgili 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

- 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Aydın'da 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Tavşan Adası Aydın

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