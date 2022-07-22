Aydın’ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Halil Songur idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Özevcimen idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüs sürücüsü Halil Songur ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özevcimen ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
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