YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

22.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Halil Songur idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Özevcimen idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Halil Songur ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özevcimen ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Aydın Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:07
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.