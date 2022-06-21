İhtara uymayarak kaçan otomobildekiler, İzmir Bulvarı'nda biri polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarparak durdu.

Aydın'da kovalamaca sırasında uyuşturucuyu yola döken 3 şüpheli tutuklandı

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