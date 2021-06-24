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Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

24.06.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

F.A. (57) yönetimindeki 35 SA 367 plakalı hafif ticari araç, Aydın-İzmir Otoyolu'nda, bariyere çarparak takla attı.

Çevredekileri haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü ile aynı aileden H.A. (63) Z.A. (43) Z.A. (49) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı
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