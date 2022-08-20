Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kemal G'nin kullandığı 06 BUR 99 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Erol Akbaş yönetimindeki bisiklete çarptı.
Kazada bisiklet sürücüsü Akbaş yaralandı.
Akbaş, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Erol Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz