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Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

20.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kemal G'nin kullandığı 06 BUR 99 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Erol Akbaş yönetimindeki bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü Akbaş yaralandı.

Akbaş, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Erol Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Çine Otomobil bisiklet

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