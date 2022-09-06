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Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

06.09.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tır sürücüsü aracında ölü bulundu.

Aydın-İzmir kara yolundaki deve güreşi alanına park edilen çalışır haldeki 68 KC 494 plakalı tırın sürücüsünü hareketsiz gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bilal Abay'ın (61) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

Aydın'da tır şoförü aracında ölü bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Tır park surucu

Aydın Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
20:57
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

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