Aygün Aydın intihar mı etti? Aygün Aydın neden intihar etti?

Hakan Sabancı'nın aldırdığı koruma kararına uymayan Aygün Aydın üç günlük zorlama hapis cezası almış ve cezaevinden çıktıktan sonra Sabancı'ya ateş püskürmüştü. Sabancı hakkında konuşmaya devam eden Aydın'ın intihar ettiği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Aygün Aydın intihar mı etti?

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile konuştuğuna insanları inandırmak için yazışmalarını ifşa etmişti. Sabancı'nın koruma kararı aldırmasına rağmen konuşmaya devam eden aydın üç günlük zorlama hapis cezası almıştı.

Cezası bittikten sonra Aydın sosyal medya üzerinden Sabancı'nın kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğini söylemişti.

Sabancı'ya bela okuyan Aydın şu sözleri ifade etmişti, "Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin seni hadsiz şerefsiz herif."

Sabancı'nın kadın haklarını savunacağı yüzü olmadığını ifade eden Aydın, "Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette avukat ordusuyla saldırıp maddi gücünün arkasına saklanacaktır dedi.