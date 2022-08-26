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Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

26.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde kalp yetmezliği tedavisi görürken aynı yaş ve isimdeki beyin ölümü gerçekleşmiş çocuktan alınan kalbin nakledildiği Asel Lina Adıyaman (2) taburcu edildi.

Mürsel Adıyaman, hastane çıkışında gazetecilere, kalp naklini yapan ve kızını iyileştiren tüm doktorlara, sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu söyledi.

Doktorların hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade eden Adıyaman, kontrol için sık sık hastaneye geleceklerini ve Asel'i hayata döndüren ekiple görüşeceklerini ifade etti.

Kalp naklinin yapıldığı 15 Temmuz'dan bu yana hastaneden kızıyla ayrılmanın hayalini kurduğunu dile getiren Adıyaman organ bağışında bulunan aileyle de görüştüklerini anlattı.

- "Asel artık onların manevi kızı"

Kalbin kızıyla aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta bir çocuktan nakledildiğini hatırlatan Adıyaman, "Adaşı Asel Hafsa'ya Allah gani gani rahmet eylesin. Cennet kuşumuz oldu, babasıyla da görüştük. Mustafa İnan kardeşimizle çok sıcak, birbirimize karşı çok duygusal yaklaştık. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. Asel artık onların manevi kızı." dedi.

Mürsel Adıyaman, Asel Lina iyileştikten sonra Asel Hafsa'nın Konya'daki ailesini ziyaret edeceklerini söyledi.

Asel Lina'nın hastanede sürekli "baba" diyerek kendisine seslendiğini aktaran Adıyaman şöyle konuştu:

"Bana çok düşkün. Tabii annesini de çok seviyor. Sıkıldı ve artık dışarı çıkmak istiyor. Parklara çıkmak, oynamak istiyor. Nakilden önce yaklaşık 2 sene boyunca tedavi gördü. Sürekli bu hastaneye gittik geldik. Kızım kalp yetmezliği hastasıyken yemek yiyemiyor, su içemiyordu. Şu andaki izlenimlerini paylaşmak istiyorum. Şimdi kızım yeni bir hayata başladı. Bu yeni hayatında bol bol su içiyor. Hiçbir şekilde kısıtlamamız yok. Bol bol yemeğini yiyor. Maşallah biraz kilo aldı, çok mutluyuz."

Kızıyla bol bol oynayacağını, ona en iyi şekilde bakacağını dile getiren Adıyaman, nakil bekleyen tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

- Olay

Kalp kası rahatsızlığı nedeniyle EÜ Hastanesinde tedavi gören Asel Lina Adıyaman'a, Konya'da balkondan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen aynı yaştaki ve aynı isimdeki bir çocuğun kalbi 15 Temmuz'da yapılan ameliyatla nakledilmişti.

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

Aynı yaştaki adaşının kalbi nakledilen İzmirli Asel taburcu edildi

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Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi İzmir Konya kalp kası

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