Aynur Aydın'dan Galatasaray'a tepki çeken sözler! "Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'a Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Trabzonspor maçında alınan galibiyet sonrası sosyal medya hesabından birçok yorum paylaşan Aydın'ın sözleri gündem oldu.

"KALECİ MÜTHİŞTİ HİÇ ELİNİ UZATMAK BİLE İSTEMEDİ"

Maçın ardından konuşan Aynur Aydın, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi" dedi. Aynur Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

"NEDEN DÜŞÜNCELERE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENEMİYORSUNUZ?"

Yazdığı bu yorum sonrası tepkiyle karşılaşan Aynur Aydın, "Neden düşüncelere saygı duymayı öğrenemiyorsunuz? Hakaret etmek en kolayı tabii. Gülüp geçmeyi öğrenin, kasmayın bu kadar arkadaşlar. İyi geceler hepinize." dedi.

