Aynur Aydın'dan Galatasaray'a tepki çeken sözler! "Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'a Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Trabzonspor maçında alınan galibiyet sonrası sosyal medya hesabından birçok yorum paylaşan Aydın'ın sözleri gündem oldu.
Maçın ardından konuşan Aynur Aydın, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi" dedi. Aynur Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.
Yazdığı bu yorum sonrası tepkiyle karşılaşan Aynur Aydın, "Neden düşüncelere saygı duymayı öğrenemiyorsunuz? Hakaret etmek en kolayı tabii. Gülüp geçmeyi öğrenin, kasmayın bu kadar arkadaşlar. İyi geceler hepinize." dedi.