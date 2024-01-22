SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Aynur Aydın'dan Galatasaray'a tepki çeken sözler! "Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

Aynur Aydın'dan Galatasaray'a tepki çeken sözler! "Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından yorumlarda bulunan Aynur Aydın'a Galatasaray taraftarı yoğun tepki gösterdi.

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'a Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Trabzonspor maçında alınan galibiyet sonrası sosyal medya hesabından birçok yorum paylaşan Aydın'ın sözleri gündem oldu.

"KALECİ MÜTHİŞTİ HİÇ ELİNİ UZATMAK BİLE İSTEMEDİ"

aa-20240121-33497075-33497069-trabzonspor-galatasaray

Maçın ardından konuşan Aynur Aydın, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi" dedi. Aynur Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

"NEDEN DÜŞÜNCELERE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENEMİYORSUNUZ?"

aynuraydin-274543295-404089828187524-85069292331446218-n

Yazdığı bu yorum sonrası tepkiyle karşılaşan Aynur Aydın, "Neden düşüncelere saygı duymayı öğrenemiyorsunuz? Hakaret etmek en kolayı tabii. Gülüp geçmeyi öğrenin, kasmayın bu kadar arkadaşlar. İyi geceler hepinize." dedi.

Canlı Skor

İŞTE BAZI YORUMLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın galatasaray beşiktaş galatasaraylı maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Büyükşehirde yaşayan memura müjdeli haber: Fark açılıyor!

Büyükşehirde yaşayan memura müjdeli haber: Fark açılıyor!

23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Fatih Terim, Süper Lig'den yaptığı transferi kendi ağzıyla açıkladı!

Fatih Terim, Süper Lig'den yaptığı transferi kendi ağzıyla açıkladı!

Türkiye'de görülen en ilginç kırmızı kart olabilir!

Türkiye'de görülen en ilginç kırmızı kart olabilir!

Galatasaray'da Zaha'nın attığı golde büyük tartışma çıktı!

Galatasaray'da Zaha'nın attığı golde büyük tartışma çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.