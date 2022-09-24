YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

24.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk belirlemelere göre bottaki 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre batan bottaki kişi sayısının 20 civarında olduğunu söyledi.

Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi.

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

- İlk belirlemelere göre bottaki 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık bot

Çanakkale Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
13:12
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:35
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.