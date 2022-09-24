Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi.

Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

- İlk belirlemelere göre bottaki 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi

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