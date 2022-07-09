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Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

09.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotların hareket ettiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

Erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

Turizmci Hakan Dinç, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun olduklarına değinerek, bayramın birinci ve ikinci gününde yaklaşık 4 bin kişinin Yunan adalarına gitmesini beklediklerini söyledi.

Dinç, 9 günlük bayram tatili süresince 7 bin civarında Türk tatilcinin Yunan adalarına geçebileceğini ifade etti.

Ayvalık-Midilli Adası arasında feribot turları düzenleyen bir firmanın yöneticisi Ali Jale ise iki yıllık Kovid-19 salgını döneminde Ayvalık-Midilli hattının kapalı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Eski bayramlar kadar olmasa da bugün burada görmüş olduğunuz kalabalık biz feribot işletmecilerini bir nebze olsun tatmin ediyor. Bayramın ilk gününde yaklaşık 700 kişi Midilli Adası'na geçecek. Ek seferde koyduk. Araçla karşı kıyıya geçmek isteyen misafir sayımız çok fazla. Bu yüzden de araç taşıyan gemimiz sürekli çalışıyor. Bunun yanında bayramın ilk üç günü itibarıyla katamaranımız dolu."

Ayvalık'a geldikleri araçlarını otoparklara bırakan tatilciler nedeniyle belediyeye ait otopark işletmesinde de yoğunluk yaşanıyor.

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'ta hudut kapısında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Balıkesir Ayvalık yunan adaları

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