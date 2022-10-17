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Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

17.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Başkonsolos Nuru Guliyev, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmak için yıllarca mücadele verdiğini söyledi.

Milli birlik ve beraberliğin önemini anlatan Guliyev, "Topraklarımız 2 yıldır işgalden azat edilmiş durumdadır, işgalden azat edilen topraklarımızda yeninden ciddi bir şekilde kuruluş çalışmaları yapılıyor. Halkımız doğduğu topraklara geri dönmeye başladı." dedi.

Azerbaycan topraklarının bir dönem işgal altında olduğunu belirten Guliyev, "30 yıldır işgale göz yuman bazı komşularımız, şimdi işgalcinin tarafını tutmaya daha çok meyillidir. Tabii ki her devletin kendi çıkarları vardır, biz bunu biliyoruz. Ama biz çok güçlü olmalıyız ki onlar da amaçlarına ulaşmasınlar." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecini anlatan Guliyev, şimdi ülkelerinin daha da güçlü olduğunu vurguladı.

Haydar Aliyev'in kurtarıcı rolüne ve Azerbaycan için önemine dikkati çeken Guliyev, Azerbaycan'ın başta iktisadi olmak üzere her alanda gelişmeye devam ettiğini, doğal gaz, petrol ve demir yolu gibi sektörlerin ülkelerini çok güçlü kıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Guliyev, etkinliğe katılanlarla sohbet etti.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı

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