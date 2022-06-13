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Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

13.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, karaciğer dokusunu bağışladığı kardeşinin hayata tutunmasını sağladı.

Azerbaycan'da yaşayan 41 yaşındaki Kamran Karimbayova'ya Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karimbayova, rahatsızlığının ilerlemesiyle tavsiye üzerine Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde başvurdu.

Karaciğer Nakli Enstitüsünde yapılan kontrollerde Karimbayova'nın organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Tetkiklerde Kamran Karimbayova ile şarkıcı kardeşi Narmin Karimbayova'nın (37) dokuları uyuştu. Kamran Karimbayova, şarkıcı kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova, hastanede gazetecilere, kardeşinin yıllardır karaciğer rahatsızlığı yaşadığını anlatarak nakil için çeşitli araştırma ve tavsiyeler üzerine Malatya'ya geldiklerini söyledi.

Malatya'daki Karaciğer Nakli Enstitüsünü Azerbaycan'daki doktorların önerdiğini anlatan Karimbayova, "Malatya'ya önce tek geldim sonra kardeşim geldi ve çok beğendi. İyice araştırdıktan sonra buraya karar verdik. Ailemiz çok kalabalık değil ben de hiç düşünmeden kardeşime donör olmayı kabul ettim. Şükürler olsun ki tam uygun oldu ve kabul oldu. Şimdi kardeşim de iyi ben de iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağız. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova'nın hastanelerine ağabeyi için karaciğer donörü olarak başvurduğunu ifade etti.

Hastanelerinin karaciğer naklinde dünya genelinde ön plana çıktığını anlatan Başkıran, şöyle devam etti:

"Narmin Karimbayova'nın bütün tetkikleri yapıldı ve uygun bulundu. Yaklaşık 18 gün önce nakili gerçekleştirdik şu anda verici de alıcımız da çok iyi. Turgut Özal Tıp Merkezi sadece karaciğerde değil diğer bütün alanlarda kendini ispatlamış, dünyaya hizmet edebilecek kalitede ve tecrübededir. Bugün Narmin Karimbayova'nın ve ağabeyinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Narmin Karimbayova Azerbaycan'da çok popüler bir sanatçı. Hastanemizde yurt dışından çok sayıda hastaya nakil yaptık. Narmin Karimbayova'nın Malatya'da kimsesi yoktu ve 'ikinci ülkem' dediği Türkiye'ye, buradaki ekibe kendini emanet etti. Biz de bu emaneti en güzel şekilde korumaya ve daha iyi seviyeye getirmeye çalıştık. Hastalarımıza ömür boyu sağlıklı yaşam diliyorum."

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

Azeri şarkıcı Narmin Karimbayova ağabeyine karaciğeriyle umut oldu

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