Baba mesleği hayvancılığı devam ettiren iki kız kardeş kurbanlık satışı yapıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'de baba mesleği hayvancılığa devam eden biri üniversite öğrencisi diğeri tarım lisesi mezunu iki kız kardeş, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Kurfallı Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi İpek Sütçü (21) ile tarım lisesi mezunu Dilara Sütçü (18), küçük yaşta traktör ve kamyon kullanmayı öğrenirken eğitimlerini de sürdürdü.

Baba mesleği büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini de öğrenen kız kardeşler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıklara başladı. 100'e yakın büyükbaş hayvanın bakımını yapan kızlar, kurbanlıkların satışında pazarlık da ediyor.

- Erkek çocuğu olmadığı için kızlara öğretti

Basın mensuplarına açıklama yapan baba Dindar Sütçü, kızlarının işini devam ettirmesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sütçü, 40 yıldır hayvancılık yaptıklarını belirterek, yaşının ilerleyince, erkek çocukları olmadığı için işi kızlarına öğrettiğini anlattı.

İstanbul Rumeli Üniversitesinde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünde okuyan İpek Sütçü, hayvanların içinde büyüdüklerini söyleyerek, "Yem ve saman alma, kurban satışları olsun babam olmadığı sürece biz işin başındayız. Biraz zorlayıcı olsa da eğlenceli oluyor, günümüzün nasıl geçtiğini anlamıyoruz." dedi.

Sütçü, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladıklarını belirterek, kesimlerin köyün dışında yapılacağını söyledi.

Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini bitiren Dilara Sütçü, babalarının kendilerine çok destek olduğunu dile getirdi.

Küçüklüğünden itibaren hayvancılığı öğrenmeye başladıklarını belirten Dilara Sütçü, "Babam, bize küçüklüğümüzden traktör, kamyon sürmeyi öğretti. Sağ olsun kendisi başımızda. Kurban pazarlığı yapmayı da öğretti. Biz bir tek kesime karışmıyoruz, onu da kendisi hallediyor. Sabah 05.00'te kalkıyoruz. Hayvanların yemlerini karıştırıp veriyoruz, suluyoruz. Sonra samanlarını verip, altlarını çekiyoruz. Öğlen de yine su ve samanlarını veriyoruz. Akşam üstü yine su ve yem verip, altlarını çekiyoruz." ifadelerini kullandı.