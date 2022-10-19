Babadan oğula! Ayhan Akman gözyaşlarını tutamadı

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur mücadelesinde Galatasaray sahasında ağırladığı Kastamonuspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarırken, Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim ilk gol sevinci yaşadı.

İLKLERİN GECESİ!

Sarı-Kırmızılılar'ın Kastamonuspor karşısında attığı ilk gol Milot Rashica'dan geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 11'de çıktığı ilk maçta golle tanışmış oldu. Kosovalı yıldız, Galatasaray'ın 4. golünde de ağları havalandırdı isim oldu. Ev sahibi takımda ilk kez golle tanışan futbolculardan biri de Mathias Ross oldu. İlk kez bir resmi maçta forma giyen Danimarkalı savunma oyuncusu, Rashica ve Seferovic gibi siftah yapmayı başardı.

GENÇ HAMZA GOLLE TANIŞTI!

Öte yandan Galatasaray altyapısından yetişen, Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman da profesyonel kariyerindeki ilk golünü Kastamonuspor'a atarak bu sevinci yaşayan bir diğer isim oldu.

AYHAN AKMAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sarı-kırmızılıların 7. golünü atan Hamza Akman sarı kırmızılı takımda ilk resmi golünü attı. Attığı bu golün ardından tribünlere koşan Hamza, gol sevincini babası Ayhan Akman ile paylaşırken, baba Akman duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Hamza Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum. Gerçekleştirdim Allah'a şükür. Galibiyet de aldık. Bir sonraki maçta da iyi oyunla iyi skor alacağız." şeklinde konuştu.