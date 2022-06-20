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Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

20.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde dün babasının balık tutmak için çaya elektrik vermesiyle akıma kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Eren Yıldız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Efeler ilçesindeki Yeniköy Mahalle Camisi'ne getirildi.

Çocuğun annesi Nalan ve babası Hakan Yıldız, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anneyi yakınları sakinleştirdi.

Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Çine'de oturan Hakan Yıldız (44), dün oğlu Eren Yıldız, babası ve arkadaşı M.Ş. ile balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitmişti. Hakan Yıldız, çevredeki panodan çaya elektrik vermiş, bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren oğlu akıma kapılmıştı. Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk kurtarılamamıştı. Olay sonrası babanın ifadesine başvurulmuştu.

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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