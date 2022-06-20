Çine'de oturan Hakan Yıldız (44), dün oğlu Eren Yıldız, babası ve arkadaşı M.Ş. ile balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitmişti. Hakan Yıldız, çevredeki panodan çaya elektrik vermiş, bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren oğlu akıma kapılmıştı. Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk kurtarılamamıştı. Olay sonrası babanın ifadesine başvurulmuştu.

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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