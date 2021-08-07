Babasının oğlu! Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena'dan kas şov

Joseph Baena (23 yıl yaşında) Arnold Schwarzenegger'in 20 yıllık hizmetçisi Mildred Banana ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, annesinin soyadını kullanmakta.

Joseph Baena, sık sık ünlü babası, vücut geliştirme efsanesi ve aksiyon filmi yıldızı Arnold Schwarzenegger ile birlikte çalışıyor.

Baena, Schwarzenegger'i " dünyanın en iyi antrenman partneri " olarak nitelendirdi

"Onunla antrenman yaparken sonuna kadar gitmeniz ve kesinlikle hile yapmamanız gerektiğini" söyledi.

Babası kadar hayranlık uyandıran yakışıklı genç, babasının yolundan henüz gitmedi , ilerleyen zamanlarda oyuncu olarak görebilecek miyiz? merak konusu.