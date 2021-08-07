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  4. Babasının oğlu! Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena'dan kas şov

Babasının oğlu! Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena'dan kas şov

07.08.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnold Schwarzenegger'in oğlu vücuduyla babasına rakip gösteriliyor...

Joseph Baena (23 yıl yaşında) Arnold Schwarzenegger'in 20 yıllık hizmetçisi Mildred Banana ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, annesinin soyadını kullanmakta.

BABASININ OĞLU

Joseph Baena, sık sık ünlü babası, vücut geliştirme efsanesi ve aksiyon filmi yıldızı Arnold Schwarzenegger ile birlikte çalışıyor.
Baena, Schwarzenegger'i " dünyanın en iyi antrenman partneri " olarak nitelendirdi
"Onunla antrenman yaparken sonuna kadar gitmeniz ve kesinlikle hile yapmamanız gerektiğini" söyledi.
Babası kadar hayranlık uyandıran yakışıklı genç, babasının yolundan henüz gitmedi , ilerleyen zamanlarda oyuncu olarak görebilecek miyiz? merak konusu.
Baena'nın babası Arnold Schwarzenegger'ın gençlik yıllarındaki fiziksel görüntüsüne sahip olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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