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Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

19.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bağcılar’da bir dizi etkinlikle kutlandı.

İSTANBUL, (DHA) -19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bağcılar’da bir dizi etkinlikle kutlandı. Bu kapsamda ilk olarak ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Bağcılar Meydanı’nda Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, Bağcılar Müftüsü İbrahim Yavuz, meclis üyeleri, gaziler ve muhtarlar da katıldı. Çarşı Caddesi boyunca yürüyen coşkulu kalabalığa vatandaşlar da evlerinden alkışlarla destek verdi. Başkan Özdemir, yol boyunca esnafa Türk bayrağı hediye etti.

GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Çok güzel bir bayram günü yaşadıklarını söyleyen Başkan Özdemir, “Bağcılar’daki gençlerimizle geleceğe güvenle bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağanı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

GO KART PİSTİNDE BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Etkinliklerin devamında ise Özdemir ve gençler, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Gençlerle sohbet edip çay içen Özdemir daha sonra onlarla masa tenisi, bilardo ve Playstation oynadı. Gençlerin davetini kırmayan Özdemir, kapalı alandaki go kart pistine indi. Go kart araçlarının başına giden hız tutkunları, kasklarını taktıktan sonra direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini bağladı. Tüm güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra start işaretinin verilmesiyle büyük heyecan başladı. 1700 metrelik pistte 10 dakika boyunca tur atan yarışmacılardan başarılı olanlara kupaları takdim edildi.

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Bağcılar’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Bölge - İstanbul -

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