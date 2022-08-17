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Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

17.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 420 yolcu ile 406 personel bulunuyor.

210 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Bodrum Limanı'na hareket edecek.

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Kruvaziyer liman

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