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Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

03.09.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Cruise Port Limanı, Kovid-19 nedeniyle 21 ay sonra yolculu ilk kruvaziyer gemiyi ağırladı

Bahama bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Aydın'ın Kuşadası ziyareti sonrası rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.

Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu Rus olmak üzere 446 turist ve 196 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Marmaris Cruise Port Limanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 ay sonra yolculu ilk kruvaziyer gemiyi ağırladı.

Gemiden inen yolcular halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Liman yetkilileri, aylar sonra gelen ilk yolcu gemisinin misafirlerine lokum ve yöresel gazoz ikramında bulundu.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Blue Sapphire", akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

- "Kruvaziyer turizminin yeniden eski günlerine dönmesini bekliyoruz"

Marmaris Cruise Port Genel Müdürü Murat Tugay, AA muhabirine, Antalya'dan yola çıkan geminin Doğu Akdeniz liman ziyaretlerinin ardından Kuşadası Limanı'na demir attığını ve oradan da buraya geldiğini söyledi.

Geminin akşam saatlerinde de Antalya'ya gideceğini belirten Tugay, turistlerin gün boyunca Marmaris'te kalacağını ifade etti.

Kruvaziyer turizminin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "İlçemize en son 21 ay önce yolcularıyla bir kurvaziyer gemisi gelmişti. Bunun güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz. Kruvaziyerlerin eski parlak günlerine hızlı bir şekilde kavuşmasını bekliyoruz. Blue Sapphire'ye ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Blue Sapphire'nin turlarına ülkemizde devam etmesi ve sektörün eski günlerine dönmesini diliyorum." diye konuştu.

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

- Marmaris Cruise Port Limanı, Kovid-19 nedeniyle 21 ay sonra yolculu ilk kruvaziyer gemiyi ağırladı

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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