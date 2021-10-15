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Bahçesinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

15.10.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk: - "Bu coğrafyadaki bir düğünü anlatıyoruz. Kız istemeden başlayıp son aşamasına kadarki tüm süreçleri anlatıyoruz. Evlendikten sonra ev içindeki sosyal hayatı yansıtıyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de açılan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde ziyaretçilere Balkan ve Rumeli düğünleri tanıtılıyor.

Edirne Müzesi kurucularından Necmi İğe’nin dünyaya geldiği, geçmişte devlet büyüklerinin de konakladığı ev, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restore edildikten sonra Edirne Valiliğince müzeye dönüştürüldü.

Ziyaretçilerini geçmişe götüren müzede Balkan ve Rumeli düğünleri en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Kız istemeden kına gecesine, damat tıraşından düğün alayına, düğün ve nikah töreninin yansıtıldığı birçok bölümün yer aldığı müzede, bölgenin geleneksel yaşamına dair alanlar dikkati çekiyor.

- Müzenin bahçesinde nikah kıyılabiliyor

Gelin arabası olarak kullanılan faytonun da olduğu müzenin bahçesinde ise dileyen çiftlerin nikahları kıyılıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, modern müzecilik anlayışıyla geleneksel Rumeli ve Balkan düğünlerini yansıttıklarını söyledi.

Geleneksel Türk evinin tüm detaylarının bulunduğu tarihi konakta yöresel düğünleri ziyaretçilere en canlı şekilde sunduklarını anlatan Soytürk, "Bu müzede gelecek kuşaklara kültürümüzü anlatıyoruz. Mirasımızı aktarmak durumundayız. Bu coğrafyadaki bir düğünü anlatıyoruz. Kız istemeden başlayıp son aşamasına kadarki tüm süreçleri anlatıyoruz. Evlendikten sonra ev içindeki sosyal hayatı yansıtıyoruz." dedi.

Soytürk, çiftlere müze bahçesinde nikah kıyma olanağı da sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dedelerinin, ninelerinin düğün hatıralarını, onlar nasıl evlenmişler, gelecek nesillere anlatıyoruz. Derdimiz, kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak. Yerli ve yabancı ziyaretçilere Rumeli'de düğün nasıl olur, tam olarak anlatıyoruz. Hem geleneksel hem de modern müzecilik anlayışıyla ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Tüm kılık kıyafet, yaşam tarzıyla, yemek adabıyla, düğün gelenekleriyle Edirne ve Rumeli bu müzede ziyaretçilerini bekliyor."

Bahçesinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

- Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk: - "Bu coğrafyadaki bir düğünü anlatıyoruz. Kız istemeden başlayıp son aşamasına kadarki tüm süreçleri anlatıyoruz. Evlendikten sonra ev içindeki sosyal hayatı yansıtıyoruz"

Bahçesinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

Bahçesinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

Bahçesinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

Bahçesinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

İçerisinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

İçerisinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

İçerisinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

İçerisinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

İçerisinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor

İçerisinde nikah da kıyılabilen müzede Balkan düğünleri anlatılıyor
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