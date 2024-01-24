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  4. Bakan bir daha baktı... Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün yatak pozu gündem oldu!

Bakan bir daha baktı... Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün yatak pozu gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 09:08 | Son Güncelleme:
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Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile yedi yıl önce evlenen Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu. Güzel oyuncu, sahnede İspanyolca teşekkür etti. Oyuncu gecenin sonunda yatak üstünde çekildiği pozlarını paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül son paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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YATAK POZLARI OLAY OLDU

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde dünyaevine girmişti.

Neslihan Atagül Doğulu, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, dün gerçekleşen Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.

Güzelliği ile tüm davetlileri kendisine hayran bırakan oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi.

Neslihan Atagül'le beraber eşi Kadir Doğulu da Miami’deki Türk Drama Gala gecesine katıldı. Geceye katılan oyuncunun tarzı dikkat çekmişti.

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