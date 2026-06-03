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LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche maçında kendi yarı sahasından, yaklaşık 70 metreden attığı tarihi rekor gol, LALIGA'da sezonun golü seçildi.

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya LALIGA'da Real Madrid formasıyla fırtınalar estiren milli gururumuz Arda Güler, dünya futbol tarihine geçecek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç süperstarın eflatun-beyazlı formayla Elche'yi 4-1 mağup ettikleri maçta kendi yarı sahasından attığı akılalmaz gol, LALIGA'da resmi olarak "Sezonun Golü" seçildi.

ARDA GÜLER İSPANYA’DA TARİH YAZDI!

LALIGA da yılın golü Arda Güler den! Tüm İspanya’yı büyüledi 1

İspanya LALIGA'da Real Madrid formasıyla fırtınalar estiren milli gururumuz Arda Güler, dünya futbol tarihine geçecek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç süperstarın eflatun-beyazlı formayla Elche ağlarına gönderdiği akılalmaz gol, LALIGA'da resmen "Sezonun Golü" ödülüne layık görüldü.

ELCHE MAÇINA VURULAN TARİHİ DAMGA

LALIGA da yılın golü Arda Güler den! Tüm İspanya’yı büyüledi 2

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Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Elche'yi 4-1 gibi net bir skorla sahadan sildiği LALIGA'nın 28. hafta mücadelesinde, maça sonradan dahil olan Arda Güler adeta tüm spot ışıklarını üzerine çekmişti. Karşılaşmanın 89. dakikasında, orta sahanın da gerisinde topla buluşan 21 yaşındaki milli yıldız, rakip kaleci Matias Dituro'nun öne çıktığını çok keskin bir oyun zekasıyla fark etti.

Fazla düşünmeden sol ayağıyla kaleye adeta bir roket fırlatan Arda'nın yaklaşık 68 metreden gönderdiği bu füze, kalecinin çaresiz bakışları arasında ağlarla buluştu.

15 YILLIK REKORU TARİHE GÖMMÜŞTÜ

LALIGA da yılın golü Arda Güler den! Tüm İspanya’yı büyüledi 3

Arda Güler’in bu büyüleyici golü, aynı zamanda 55 metre ile Inigo Martinez’e ait olan 15 yıllık "LALIGA tarihinin en uzak mesafeden atılan gol" rekorunu da tam 17 metre farkla paramparça etmişti. Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın maç sonu "Posterini yaptırın, duvarınıza asın" diyerek tanımladığı bu başyapıt, İspanya futbol otoritesi ve taraftarların oylarıyla sezonun en estetik, en zor ve en unutulmaz golü seçilerek hak ettiği zirveye yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler gol real madrid
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