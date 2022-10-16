Aile bireyleriyle sohbet eden Bozdağ'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak eşlik etti.

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu

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