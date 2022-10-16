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Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu

16.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu

BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ali Doğru'nun ailesine taziyede bulundu.

Bartın'ın Fırınlı köyünde madenci Ali Doğru'nun evine gelen Bakan Bozdağ, babası Hasan, annesi Zülfiye ve eşi Yasemin Doğru'ya başsağlığı diledi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Bozdağ'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak eşlik etti.

Taziyede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İki çocuk babası Ali Doğru'nun eşinin hamile olduğu da ifade edildi.

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ’dan, hayatını kaybeden madenci Doğru’nun evine taziye ziyareti

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