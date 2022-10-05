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Bakan Ersoy, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais'in konserini izledi

05.10.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Ersoy, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais'in konserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, soprano Kristine Opolais ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan'ın konserini dinledi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Ana Salon'da, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais sanatseverlerle buluştu. Opolais ve Karahan, konserde La Boheme ve Manon Lescaut operalarından eserleri seslendirdi.

Şef Raoul Grüneis'in yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın ünlü sanatçılara eşlik ettiği konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da izledi.

Seçkin aryaların seslendirildiği konserde, Tenor Karahan'ın Turandot Operası'ndan "Nessun Dorma" aryası ile "Parla Piu Piano" eserini seslendirişi sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Bakan Ersoy, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais'in konserini izledi

Bakan Ersoy, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais'in konserini izledi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

Tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy

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