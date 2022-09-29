Bakan Ersoy, Türkiye Otelciler Birliğinin aylık toplantısında konuştu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) "Aylık Bilgilendirme Toplantısı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Intercontinental Hotel İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, yılbaşında turizm sektörünün önünde belirsizliklerle dolu bir sürecin olduğunun değerlendirildiğine işaret ederek, “Biz tüm bu olumsuz senaryolara kulaklarımızı tıkayarak, yol haritamızı belirledik. Tanıtımlarımızı arttırarak, tedbirlerimizi alarak ve hedeflerimizi küçültmeden çalışmaya başladık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 33 ülkenin ulusal televizyon kanalı ile 200 ülkenin global haber kanalları ve dijital mecralarında Türkiye'mizin tanıtımlarını yaptık. Son 3 yıldır TGA ile dünyada turizm alanında açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk." diye konuştu.

Tanıtım kampanyaları sayesinde sene başında duyurulan hedeflerin güncellendiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"2022'nin ilk 9 aylık döneminde ulaşılan rakamlar, Türkiye'nin, revize ettiği hedeflerine bir adım daha yaklaştığının göstergesidir. İleriye dönük rezervasyonlar da oldukça iyi geliyor. Yıl sonuna revize hedeflerin de geçileceğine inanıyorum. 2016'da 62 dolara kadar gerileyen kişi başı gecelik konaklama gelirini, 2016'ya göre yüzde 35 artış kaydederek, 83 dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

Bakan Ersoy, İstanbul'un pandemi öncesi turist sayısını mayıs ayında yakaladığının altını çizerek, İstanbul'un yıl sonunda yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngördüklerini söyledi.

- "Ürün çeşitliliği için birçok alanda özel projelere imza attık"

Turizmde ürün çeşitliliğinin önemini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ürün çeşitliliği için kruvaziyer, arkeoloji turizmi ve kültür turizmi alanında özel projelere imza attık. Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını tamamladık. Antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları, Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültürel rotalar, Yedi Kiliseler, Kibele'nin Yolculuğu, Peygamberler Rotası gibi inanç rotaları ile peynir rotası, bağ yolları gastronomi rotalarını hayata geçirdik. Kruvaziyer turizmde ülkemizin homeport haline gelmesi adına her şeyi hazır hale getirdik. Gastronomimizi tanıtmak için harekete geçtik. Emeklerimiz sayesinde dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan Michelin Rehberi, İstanbul'u radarına aldı ve 11 Ekim'de restoran listesini açıklayacak. Arkeoloji turizminde önemli çalışmalara imza attık. Geçen sene 670 noktada kazı yaparak dünyada birinci olduk. Sadece kazı sayılarını arttırmıyoruz, mevcut kazıların da kazılma sürelerini uzattık."

Ersoy, Kültür Yolu festivallerini 7 bölgeye yaymak istediklerini anlatarak, festivallerin, şehirlerin markalaşmasına çok büyük katkılar sağladığını ve getirdiği hareketlilikle özellikle Anadolu'da otellerin doluluk oranlarını yükselttiğini dile getirdi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali'ni 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "Önümüzde Başkent, Beyoğlu, Diyarbakır Kültür Yolu Festivalleri var. Konya'da Mistik Müzik Festivali 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Gelecek sene ise nisan ayında İzmir'de Kültür Yolu Festivali'ni yapacağız. Adana Portakal Çiçeği Festivali'ni de festivallerimizin zincirine ekliyoruz. Gaziantep ve belirleyeceğimiz 2 ilimizi daha gelecek yıl eylül ayında Türkiye Kültür Yolu Festivalleri programına dahil ederek 2023'te il sayısını 10'a çıkaracak ve her yıl bu sayıyı arttıracağız." şeklinde konuştu.

Güvenli Turizm Sertifikası'nın bu yıl sonu itibariyle Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüşeceğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Artık çağımızda, sürdürülebilirlik, hayati önem taşıyor. Türkiye bu anlamda devlet bazında geniş kapsamlı bir protokol imzalayan ülke oldu. Kapsamlı bir şekilde 2023, 2025 ve 2030 sonuna kadar sektörümüzün tamamlaması gereken kriterler var. Kriterlerin hepsi sektör temsilcilerimizle yapılan toplantılarda netleştirildi. Ekim sonunda bunun lansmanını yapacağız."

- Vali Yerlikaya: "14 milyon turist misafir ettik"

İstanbul Valisi Ali Yerikaya da salgın döneminde tüm dünyada turizm istatistiklerinin altüst olduğunu belirterek, "Güvenli Turizm Sertifikası programıyla diğer ülkelere örnek olduk. 2020 ve 2021'de İstanbul'da toplamda 14 milyon turist misafir ettik. Salgın sonrasında ise hem Türkiye hem de İstanbul, gelen turist rakamları noktasında yine tarih yazmaya devam ediyor." dedi.

Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısında 16 milyon rakamını yakalayacaklarına inandığını kaydeden Yerlikaya, "Dünyanın en girişimci, en misafirperver, en güzel insanlarıyız. Bizim otellerimizin yıldızları, gökteki yıldızlardan daha güzel. Hizmet sunumumuz da öyle. Ancak rakamlarımız mütevazı." değerlendirmesinde bulundu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise salgın sonrasında Türkiye'nin uluslararası turizm arenasına en hızlı dönüş yapan ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Temmuz ve ağustos ayları çok yoğun geçti. Eylül ayında da grafikler yukarıdaydı. İstanbul'un hem ağustos ayında hem de sekiz aylık dönemde doluluk ve oda başı gelir ortalaması, Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu yükseliş trendinin 2022 genelinde, sektörü, 2019'un yani pandemi öncesi dönemin üzerine taşıyacağını umuyoruz. 2023'te her şey böyle devam ederse, Türkiye turizmde yıla çok şanslı başlayacak. Eski yıllarda olduğu gibi yeniden bir sonraki yıl için, 2023 için rezervasyonlar almaya başladık. Pandemi dönemindeki fedakarlıklarımızın karşılığını 2023'te çok parlak şekilde alabilmeyi umuyoruz."

Etkinlikte, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra TÜROB yönetim kurulu üyeleri ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri de bir araya geldi.