YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

25.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgelerinde inceleme yaptı.

Selden en çok zarar gören Zafer köyünde sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karaismailoğlu, temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylık diledi.

Karaismailoğlu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Ünal'ın oğlu Abdurrahman ve gelini Sultan Ünal'a başsağlığı dileklerini ileten Karaismailoğlu, bir süre aileyle görüştü.

Yenihan mevkisinde çöken ve onarılarak trafiğe açılan yolda incelemede bulunan Karaismailoğlu, yine selde çökmesinin ardından kısa sürede yapımı tamamlanan Bahçecik köprülerini inceledi, burada selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bartın-Karabük karayolu Bahçecik mevkisinde gurbetçi bir vatandaş, Kaaraismailoğlu'na, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Allah sizlerden razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'na, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bartın Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
06:02
Öğle
12:58
İkindi
16:42
Akşam
19:43
Yatsı
21:11

Bartın Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Yasemin Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.