Bakan Kirişci, "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"nde konuştu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Adalar Denizi'ni paylaştığımız Yunanistan'ın son dönemde adaları silahlandırmak gibi şımarıklıkları ne komşuluk haklarıyla ne diplomasiyle ne de uluslararası hukukla izah edilebilir. Geriye dönüp baksınlar, tarih, ecdadımızın kanlarıyla vatan kıldığımız bu coğrafyada, haddini aşanların pişmanlıklarıyla doludur. Türkiye Cumhuriyeti ve bu aziz millet sabreder, yutkunur ama gün gelir masaya yumruğunu vurur." dedi.

Kirişci, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret ettikten sonra beraberinde Vali Süleyman Elban ve bazı milletvekilleriyle "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kirişci, av yasağının devam ettiği 5 ay boyunca balıkçıların da vatandaşların da Akdeniz'de 15 Eylül'ü dört gözle beklediğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörüne sahip olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa’nın en modern 281 su ürünleri işleme tesisine de ülke olarak biz sahibiz. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

Kirişci, hükümetlerinin doğru politikaları ve balıkçıların gayretli çalışmalarıyla geçen yıl su ürünleri ihracatının 1,4 milyar dolar düzeyine eriştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olmasını şimdiden bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için ise ihracat hedefimiz 2 milyar dolar ve inşallah hep birlikte emin adımlarla buraya ilerliyoruz. Balıkçılık sektörümüz, ihtiyacımızın çok çok üzerinde bir avcılık kapasitesine sahiptir. Bunun bilincinde olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmalarıyla reislerimiz, Atlantik’ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapma imkanına kavuştular. Balıkçı kardeşlerimiz, yaptığımız anlaşmalar sayesinde kendi sularımızda avladığımız balıkların miktarının kat kat fazlasını uluslararası sularda, okyanuslarda avlamaktadır."

- Mavi Vatan

Kirişci, geçen yıl başlattıkları uygulamayla balıkçıların Akdeniz'de kırmızı karides avcılığını sürdürmelerine ve Mavi Vatan'ın her noktasında Türk bayrağının dalgalandırılmasına imkan sağladıklarını ifade etti.

Mavi Vatan'ın önemini anlatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin izlemiş olduğu başarılı politikalar neticesinde 780 bin kilometrekareye bir de 462 bin kilometrekare Mavi Vatan eklenmiştir. Rabbim bu memleketin, vatanımızın üzerinden bayrağımızı, ezanımızı ve bu aziz milleti her daim var etsin inşallah. Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesindeki bu başarının inşallah bunun karşılığının kısa zamanda elde edileceğini düşünüyoruz. Bu sayede, balıkçılarımız, trol gemileriyle Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında 12 ay boyunca avcılık yapabilmektedir. Bu zenginliği, potansiyeli kullanmak elbette ki Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan elde etmiş olduğu haktır. Hükümet olarak temel görevimiz, kendi sularımızda da uluslararası sularda da 85 milyon vatandaşımızın hakkını korumaktır."

- Yunanistan'ın adaları silahlandırması

Bakan Kirişci, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz’in en güzel şehirlerinden Adana'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum; Mavi Vatan'ın balıkçılık, lojistik ya da enerji, her tür kaynağını aziz milletimizin hizmetine sunmak bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Bu kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse bu irademizi test etmeye kalkmasın. Adalar Denizi'ni paylaştığımız Yunanistan'ın son dönemde adaları silahlandırmak gibi şımarıklıkları ne komşuluk haklarıyla ne diplomasiyle ne de uluslararası hukukla izah edilebilir. Geriye dönüp baksınlar, tarih, ecdadımızın kanlarıyla vatan kıldığımız bu coğrafyada, haddini aşanların pişmanlıklarıyla doludur. Türkiye Cumhuriyeti ve bu aziz millet sabreder, yutkunur ama gün gelir masaya yumruğunu vurur. Gölge oyununu bırakın, birilerinin piyonu, maşası olmayın. Gelin, Türkiye'nin dostluğuna talip olun. Aksi halde 2 gün önce 101. yılını kutladığımız 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki akıbet sizi beklemektedir."

(Sürecek)