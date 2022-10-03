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Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

03.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

BALIKESİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu.

"Dünya Habitat Günü" programı kapsamında kente gelen Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kurum, ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ekrem Başaran'la bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüyen Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, daha sonra belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz'la görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Kurum'a AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey de eşlik etti.

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

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Balıkesir çevre ziyaret

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
06:59
Öğle
13:03
İkindi
16:20
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

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Altieylul
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