Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Kurum'a AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey de eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüyen Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, daha sonra belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz'la görüştü.

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

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