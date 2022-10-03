BALIKESİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu.
"Dünya Habitat Günü" programı kapsamında kente gelen Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Kurum, ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ekrem Başaran'la bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanlığından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüyen Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, daha sonra belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz'la görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Kurum'a AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey de eşlik etti.
Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
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