Bakan Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezini açtı

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında İzmir'in Urla ilçesinde dönüşümü tamamlanan Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Özer, açılıştaki konuşmasında, çocukların daha nitelikli eğitime kavuşması amacıyla taşımalı eğitim sistemine geçildiğini, okullara ücretsiz taşındığını ve burada öğrencilere yine ücretsiz yemek verildiğini söyledi.

Bu hizmetin yıllık maliyetinin 7 milyar lira civarında olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Bunun tek bir amacı vardır, toplumsal talep nereye doğru akıyorsa ona yönelik olarak eğitim hizmetine erişimi kolaylaştırmak. Kovid-19 sürecinden sonra farklı bir şey yaşanmaya başladı tüm Türkiye'de ve dünyada. İnsanlar yavaş yavaş doğayla buluşmaya, köylere doğru yönelmeye başladı. Buna çok kritik bir süreç de eşlik etmeye başladı. O da gıda tedarik zincirlerindeki problemler. Yani tarım nitelikli, tıpkı enerji gibi, doğal gaz gibi çok kritik, ülkelerin stratejik öneme sahip alanları olmaya başladı. İşte bu toplumsal yeni akışı değerlendirmek için Bakanlık olarak köy yaşam merkezlerini devreye sokmaya başladık."

- "12 bin köy çocuğumuz anaokullarıyla buluşacak"

İlk adım olarak köy okullarının açılmasıyla ilgili öğrenci sayısı kriterini kaldırdıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Kaç öğrenci olursa olsun Türkiye'nin her noktasındaki köy okulları aktif olarak öğrenci alabilecek. Birinci adımımız oldu. İkinci adımımız, köylerdeki anaokulu açılma kriterini 10'dan 5'e düşürdük. Bakın bu küçük adımımız 12 bin köy çocuğumuzun anaokullarıyla buluşmasına neden oldu. Aslında sadece yaptığımız şey bir yönetmelik değişikliğiydi. Bu o kadar kritik bir şey ki köyde okul öncesi eğitime erişimi çok daha kolay hale getirmiş olduk."

Özer, köylerde 6 bin 900 kullanılmayan bina olduğunu bildirerek, tüm illerde köy okulu, köy yaşam merkezini açmak istediklerini sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Özer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesini kesen Özer ve beraberindekiler, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceleyip, onlarla sohbet etti.

Özer, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, satranç oynadı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Köşger'in eşi Fatma Köşger, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mahmut Özer ve beraberindekiler, daha sonra Urla'daki zeytinyağı müzesinde incelemede bulundu.

Açılışı yapılan Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezinde, kurs merkezi, kütüphane ve atölyeler bulunuyor.