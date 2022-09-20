Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

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