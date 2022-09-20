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  4. Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

20.09.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı süleyman soylu

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