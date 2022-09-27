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Bakan Soylu'dan, Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

27.09.2022 05:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu'dan, Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti.

Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevinde yaptığı incelemenin ardından, beraberinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile saldırıda yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Yaralıya geçmiş olsun temennisinde bulunan Soylu, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (47) ailesine ve yakınlarına da taziyelerini iletti.

Bakan Soylu, hastane ziyaretinin ardından tekrar polisevine geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi ve çevresindeki incelemelerini sürdürdü.

Soylu, dün saat 22.42 sıralarında polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin yaralandığını açıklamıştı. Bakan Soylu, kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan 2 kişinin de yaralandığını, yaralıların durumlarının ciddi olmadığını bildirmişti.

Bakan Soylu'dan, Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

Bakan Soylu'dan, Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

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Anahtar Kelimeler:
Mersin içişleri bakanı süleyman soylu

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