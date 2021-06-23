Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile GEBKİM Kimya İhtisas OSB'yi ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile GEBKİM Kimya İhtisas OSB'yi ziyaret etti.

Bakan Varank, konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve beraberindeki heyet, GEBKİM Camisi'ni gezdi.

Varank ve beraberindekiler, daha sonra heyetlerin de bulunduğu alana geçti.

Burada konuşan Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye'ye her geldiklerinde evlerinde gibi ağırlandıklarını söyledi.

Minnihanov, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok ülkesinde bulundum ve birçok Organize Sanayi Bölgesini de gezdim. Şunu açıklamak zorundayım ki Türkiye'de yapıldığı gibi başka ülkelerde güzel örneği yok. Siz bütün dünyaya örnek oluyorsunuz. İş adamlarına, girişimlere güzel destekler veriyorsunuz. Türk milleti, çok çalışkan ve girişimci. Böyle bir halk için hükümet tarafından gerekli destekler veriliyor, gerekli altyapı ve temel oluşturuluyor. Daha önce de Türkiye'deki OSB'leri gezdik ve onların çalışma tecrübelerini biriktirdik. Tataristan'da da birçok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi. Türkiye topraklarında yatırım yapmak istiyoruz. Sayın Bakanla görüştük. Çok heyecan dolu, 'Gelin çalışın.' diyor. Biz de çalışkanız hükümet olarak ama siz daha gayret gösteriyorsunuz. Siz daha çok çalışkansınız. Burada bütün imkanlar sağlanmış. Yeter ki çalışılsın. Biz de bunu örnek alıp çalışacağız."

- "Mutlaka en kısa sürede Türkiye'ye yatırıma bekliyoruz"

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Aracı da Minnihanov'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı ifade etti.

Minnihanov ile daha önce de görüştüğünü ve nasihatlerini unutmadığını anlatan Aracı, "Bizler çalışkan insanlarız, bunu her zaman söyler. OSB'yi çalışarak yaptık, bu eseri biz hep beraber yaptık. Başta Valimiz olarak üzere mütevelli heyetine teşekkür ediyorum. İki dost ülkenin, özellikle de iki ülkede yaşayan aynı milletin evlatları olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye bekliyoruz. Özellikle yatırım için OSB'ye bekliyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız bize inanılmaz destek veriyor. Mutlaka en kısa sürede Türkiye'ye yatırıma bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aracı, konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov'a hediye takdim etti.

- Bakanı Varank, anaokul açılışına katıldı

Öte yandan Bakan Varank, ziyaret öncesi GEBKİM Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli'de Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u GEBKİM'de ağırladıklarını belirterek, ülkenin önemli bir petrol şirketinin burada yatırım yapma niyeti olduğunu söyledi.

Temeli 8 ay önce atılan anaokulunun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, "Sanayi tesislerinde çalışanların, özellikle annelerin çocuklarını güvenli şekilde emanet edecekleri yerlerin olması önemli. Biz OSB içerisinde kreş ve anaokullarını destekliyoruz. GEBKİM Türkiye'ye örnek olabilecek bir OSB. Böyle güzel bir iş yaptıkları için, burada çocuklarımıza eğitim verecekleri ve onlara sahip çıkacakları için kendilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve diğer ilgililer, kurdele keserek açılışını yaptıkları anaokulunu gezdi.

