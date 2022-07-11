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Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

11.07.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Varank, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programının ardından Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi, Kemeraltı ve Pazarkapı mevkisinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafın ve vatandaşların bayramını kutlayan Varank, sohbet ettiği bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Varank, girdiği bir mağazada alışveriş yapan kadın sağlık personeline satın alacağı ayakkabıyı hediye etti.

Varank, aynı mağazada sohbet ettiği Azerbaycanlı iki kadının, "Trabzon'a ilk kez geliyoruz. Biz çok memnunuz. Allah size can sağlığı versin. Siz güzel insanlarsınız, bizim kardeşimizsiniz." sözleri üzerine "Siz güzel bakıyorsunuz, ondan güzel görüyorsunuz." cevabını verdi.

Bakan Varank, bazı dükkanlardan ayakkabı, meyve ve balık satın aldı.

Varank'a ziyaretlerinde TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, bazı ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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