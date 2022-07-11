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Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

11.07.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

KOCAELİ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini eşi Fatma Duran ile Köseköy Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine gerçekleştiren Duran, burada öğrenim gören çocukların ve personelin bayramını kutladı.

Sohbet ettiği çocuklara hediyeler veren Duran, onların gülen yüzlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, bakıma muhtaç olanların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Daha sonra Kocaeli Huzurevini ziyaret eden Duran, sakinlerinin bayramlarını kutladı, onlara hediye verdi.

Devletin huzurevi sakinleri için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Duran, her zaman yanlarında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret sırasında burada kalan İzzet Özer'in şiirini dinleyen Duran, huzurevi sakinleriyle bocce de oynadı.

Duran'a ziyaretlerinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Esra Ceceli, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Kılıçkıran da eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

Bakan Yardımcısı Duran, Kocaeli'de bayram ziyaretlerinde bulundu

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