YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

13.08.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde koordinasyon toplantısına iştirak etti.

Antalya'da orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerini sürdüren Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi.

Orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, basına kapalı devam etti.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Asrın Eczanesi
Muratpasa
Azim Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Ertan Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Tuncer Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.