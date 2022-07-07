Öte yandan merhum Servet Bakırtaş'ın çocukları Selçuk ve Elif'in de babaları ile meslektaş oldukları öğrenildi.

Yakalarına Bakırtaş'ın fotoğrafını takan ve tabutunun başında dua eden yakınları ve meslektaşları, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

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