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Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

07.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'deki ofisinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen avukat Servet Bakırtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle vakti Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Bakırtaş'ın eşi Günsenin Bakırtaş, çocukları Baran Meriç, Selçuk Meriç, Ezgi Bakırtaş, Elif Bakırtaş, ağabeyi Hannan Bakırtaş, kardeşleri Savaş ve Sedat Bakırtaş taziyeleri kabul etti.

Yakalarına Bakırtaş'ın fotoğrafını takan ve tabutunun başında dua eden yakınları ve meslektaşları, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında saf tuttu.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Vekili Niyazi Paksoy'un da katıldığı törende tabutun üzerine Bakırtaş'ın avukatlık cübbesi örtüldü.

Bakırtaş'ın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Beylikdüzü'ndeki Yeni Kavaklık Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan merhum Servet Bakırtaş'ın çocukları Selçuk ve Elif'in de babaları ile meslektaş oldukları öğrenildi.

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

Bakırköy'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi

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