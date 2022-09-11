Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, el değmemiş doğası, balık türleri ve adalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

AĞRI (AA) - Ağrı 'da Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi.

Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi

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