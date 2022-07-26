Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalova ve Dumanlar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine, yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 kara ekibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 1 itfaiye aracı ile karadan, 3 helikopter, 2 uçak ile havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.